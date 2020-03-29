Очень трогательное обращение детей азербайджанских медиков и самых юных граждан

В азербайджанском сегменте социальных сетей проходит флешмоб детей под названием #evdəqal (оставайся дома), направленный на предотвращение распространения коронавируса в стране, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Флешмоб проходит под различными девизами "Оставайся дома - береги здоровье", "Оставайся дома - продолжай учиться", "Оставайся дома - береги родных" и т.д. Отрадно отметить, что дети принимают очень активное участие в этом движении. И, конечно же, множество трогательных обращений. Например, от детей с ограниченными физическими возможностями.

Особо отметим роль азербайджанских врачей в борьбе с коронавирусом, которые день и ночь проявляют большую самоотверженность в борьбе с пандемией. А этот статус вызвал большой интерес пользователей соцсетей - брат и сестра написали "Наша мать - врач. Она работает, а мы остаемся дома. Для того, чтобы мы увидели свою мать, вы оставайтесь дома!".