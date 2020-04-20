Названы нерабочие дни в мае в Азербайджане

Обнародованы нерабочие дни в мае в Азербайджане.

Как передает Day.Az, 9 мая будет отмечаться День Победы над фашизмом, Рамазан - 24 и 25 мая, а День Республики - 28 мая.

В 2020 году из-за смены рабочих и выходных дней, 11 и 26 мая будут нерабочими в пятидневной рабочей неделе, а 26 мая - в шестидневной.