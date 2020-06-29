Вахтад - Единство профессионализма и таланта

Отец Вахдата Султанзаде, видный учёный, подаривший Азербайджану уникальную сокровищницу, был одним из моих самых любимых наставников. Никогда не забуду напутствие Мамедаги Султанова - создателя Института рукописей, посвятившего большую часть своей жизни древним и ценным книгам, человека, напоминающего мудрую книгу, который всей своей сущностью являлся олицетворением благородности и честности. Это было очень давно, на праздновании его 80-летия, когда на одном мероприятии, на котором собрались самые превосходные учёные Азербайджана, он сказал, что всю свою жизнь старался видеть прекрасное даже в самых неприятных ситуациях, выразить словами, которые принесут покой даже самому беспокойному сердцу. Действительно, выдающийся учёный Мамедага Султанов на протяжении всей своей жизни был именно таким человеком, и поэтому все его любили. Эти глубокие и преподающие урок слова Мамедаги муаллима, по-моему, кроме того, что пригодятся каждому человеку, также могут считаться "золотым ключом" для хорошего дипломата. В жизни ничего не происходит случайно. Эти качества, которые рекомендовал его отец, с самых первых лет молодости превратились в формулу жизни для Вахтада Султанзаде и послужили тому, что его имя было вписано в политическую историю современного Азербайджана, как имя одного из самых долговечных и известных дипломатов. Азербайджанская дипломатия, обладающая своеобразными традициями, имеет богатую историю. Сбалансированная дипломатия Кавказской Албании, дипломатическая деятельность государств Атабеков, Ширваншахов, Гарагоюнлу и Сефевидов является одной из самых славных страниц азербайджанской дипломатии. Провозглашением 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики эта деятельность была восстановлена. Уже в 1919 году в Баку функционировали дипломатические представительства 16 зарубежных государств. Однако жизнь первой на Востоке Демократической Республики была недолгой. И только после восстановления независимости в конце ХХ столетия перед Азербайджаном снова встала задача определить внешнеполитический курс, соответствующий требованиям времени, и сформировать обоснованную концепцию дипломатической деятельности для его реализации.

На долю первой на Востоке Демократической Республики выпала сложная миссия первопроходца и зачинателя множества нововведений, в том числе, учреждение Министерства иностранных дел АДР. Отсюда берёт свое начало современная азербайджанская дипломатия, отметившая в 2019 году свое 100-летие, и которая, несомненно, является базовым ядром, фундаментом функционирования государства. После возвращения к власти многоопытного государственного деятеля Гeйдapа Aлиeва процесс государственного строительства в стране поднялся на качественно новый уровень, что затронуло и систему Министерства иностранных дел. Исходя из исторического наследия и особенностей геополитического положения Азербайджана, была сформирована многовекторная и сбалансированная внешнеполитическая стратегия, стратегия, основанная на национальных интересах Азербайджана, которая сегодня успешно продолжается в соответствии с вызовами и требованиями времени. В настоящее время дипломатическая деятельность является одной из сфер, которая находится под особым вниманием государства. В соответствии с Распоряжением Президента Ильхaма Aлиeва от 24 августа 2007 года, ежегодно 9 июля отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана. При этом за основу взято принятие 9 июля 1919 года временной инструкции о Секретариате Министерства Иностранных дел Азербайджанской Демократической Республики. За прошедшие почти три десятилетия развития суверенного Азербайджана под руководством Великого лидера Гeйдapа Aлиeва, а далее и его достойного преемника - Президента Ильхaма Aлиeва, МИД Азербайджана сформировался в достаточно устойчивую структуру, реализующую курс государства, определяемый Президентом, на внешнеполитическом направлении. Внешняя политика Азербайджана в регионе и за его пределами проникнута духом добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства. Не входя ни в какие военно-политические блоки, Азербайджан сформировал атмосферу безопасности, выступая в роли гаранта безопасности в регионе, и сегодня воспринимается как достойный и надёжный партнёр. И в этом велики заслуги азербайджанских дипломатов, которые лично выстраивали важные для страны отношения, регулировали сложные внешнеполитические ситуации.

Когда профессия - призвание

К числу таких дипломатов можно отнести Чрезвычайного и Полномочного посла, карьерного дипломата Вахтада Султан-заде, имя которого по праву вписано в "золотой фонд" азербайджанской дипломатии, учитывая более полувековой стаж работы на самых ответственных участках внешнеполитического вектора и особые заслуги перед государством.

К своей дипломатической деятельности В.Султан-заде приступил ещё с 60-х годов прошлого века. Он работал в таких мусульманских странах, как Иран, Турция, Афганистан, а последним местом работы дипломата стал Туркменистан, где более 10-ти лет он занимал должность сначала советника, а затем Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики.

Как известно, дипломатия, как одна из самых древних сфер человеческой деятельности, имеет свои постулаты, выработанные всем ходом мировой истории, генерированные опытом, накопленными в течение тысячелетий знаниями. И если соотнести хотя бы некоторые из них с деятельностью Вахтада Султан-заде, то становится очевидным, что профессиональные навыки, знания, дипломатический опыт, его незаурядные природные способности дипломата, оратора и аналитика воплощают в себе лучшие традиции отечественной дипломатии.

Известное определение выдающегося политика графа Честерфилда о том, что "искусный дипломат всегда сумеет резко отделить в своем деле все важное от второстепенного. Будучи откровенным и простым в пустяках, он останется скрытным и настойчивым в самых важных вещах", прекрасно характеризует личность азербайджанского дипломата. Более полувека Вахтад Султан-заде находился на службе - сначала большого государства, которое считалось в те далёкие годы "супердержавой", определяющей почти всю мировую политику, а затем - родного отечества, когда оно стало независимым государством.

Достаточно вспомнить 60-70-е годы - изначальную точку, когда молодой, талантливый востоковед Вахдат Султан-заде кристаллизовал свои качества дипломата, будучи воспитанником великого государственного, политического деятеля мирового масштаба Гeйдapа Aлиeва. При этом, он скрупулезно вбирал в себя весь опыт таких корифеев мировой дипломатии, как Андрей Громыко, Таира Таирова, Владимир Виноградов и другие.

Процесс формирования личности профессионального дипломата происходил на изломе величайших исторических событий, связанных с иранской революцией 1979 года и порождённых ею международных коллизий. И в водовороте этих неординарных геополитических событий Вахтад Султан-заде не только сумел верно сориентироваться по курсу своего великолепно отлаженного дипломатического компаса, но и своим личным участием оставить след в отстаивании интересов советского государства, которое он как дипломат представлял в Иране.

Вахтад Султан-заде внёс большой вклад в развитие советско-турецких отношений, когда, работая в Стамбуле, находился в эпицентре мировой политики, где сходились интересы ведущих государств мира, при том, что Стамбул был "болевой точкой" противостояния трёх мировых цивилизаций - исламской, атлантического Запада и мирового православия.

Многие до сих пор с благодарностью вспоминают его подвижническую деятельность на этом посту. Самое удивительное, что по согласованию руководства Азербайджана и Российской Федерации Вахтад Султан-заде два года достойно представлял сразу две страны. Это было впервые в мировой дипломатической практике.

Но четверть века назад происходит распад огромной державы, и Азербайджан - его родина - становится независимым государством. И тогда именно Вахтад Султан-заде организовал первый, исторический рейс "Аэрофлота" из Баку в Стамбул.

Профессиональные качества дипломата и преданность своему государству были замечены ещё Первым секретарем ЦК КП Азербайджана, позже членом Политбюро ЦК КПСС, зампредом Совета Министров СССР Гeйдapом Aлиeвым, который после возвращения в родной Азербайджан стал основателем современного азербайджанского государства, и назначил Вахтада Султан-заде начальником управления ОИК МИД Азербайджана, тем самым доверив ему одно из сложнейших дипломатических направлений - курацию взаимоотношений с 53 мусульманскими странами.

Дипломатическое мастерство

Ещё один постулат, следование которому выявило в деятельности Вахтада Султан-заде талант к высшему дипломатическому пилотажу: "Дипломатия - это искусство заставить другого идти вашим путём". В памяти воскресают напряженные будни саммита Организации Исламской Конференции, проходившего в Касабланке в 1994 году, когда проект резолюции, квалифицирующей Армению как агрессора в нагорно-карабахском конфликте, был на грани провала ввиду особой позиции министра иностранных дел одной из бывших республик советского мусульманского Востока, кстати женщины. Вахтаду Султан-заде, возглавлявшему рабочую азербайджанскую делегацию на саммите, пришлось проявить всё своё дипломатическое мастерство, использовать широкий спектр методов воздействия на взгляды и психологические установки министра, дабы вынудить её "пойти его путём", то есть поддержать принятие резолюции.

Профессиональный дипломат на высоком уровне подготовил почву для принятия на саммите важных для Азербайджана документов.

В первой резолюции - "О конфликте между Арменией и Азербайджаном" - вместо набивших оскомину и ни к чему не обязывающих формулировок вроде "армянские вооруженные формирования", Армения впервые однозначно признавалась страной-агрессором. В резолюции содержалось требование к Армении вывести свои войска из оккупированных азербайджанских территорий, включая Шушу и Лачин. А Совету Безопасности ООН было рекомендовано быть более настойчивым и решительным в вопросе выполнения четырёх принятых резолюций.

Во второй резолюции внимание членов ОИК обращалось на тяжелейшую экономическую и гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Азербайджане. Авторы документа призвали всё мусульманское сообщество оказать более действенную помощь и материальную поддержку истощенной войной республике.

Прибывший на этот знаменательный саммит гениальный лидер Азербайджана Гeйдap Aлиeв подписал со всеми главами стран-участниц ОИК данный документ.

Профессионализм Вахтада Судтан-заде был оценен и Президентом Азербайджана Ильхaмом Aлиeвым, который оказал дипломату высокое доверие. Указом Президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году В. Султан-заде был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Туркменистане, а через 5 лет - одновременно и Послом в Афганистане.

Удостоившись высокого доверия Президента Азербайджана, Вахтад Султан-заде, как и много лет назад, с тем же юношеским запалом, неистощимым оптимизмом, с той же железной волей в тандеме с "бархатным характером" нёс дипломатическую вахту в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Это единственный случай в мировой дипломатической практике, когда Президент страны назначает послом человека достаточно преклонного возраста - 80 лет. Главную роль в этом назначении сыграл фактор профессионализма, опыта и знаний Вахтада Султан-заде.

Учитывая сложность этих стран - Туркменистана и Афганистана, следует отметить, что такое назначение не осталось незамеченным послами иностранных государств, аккредитованных в Туркменистане, которые обратились в главный офис Книги рекордов Гиннесса с просьбой о включении Вахтада Султан-заде в Книгу как единственного дипломата в мире, представляющего свою страну в преклонном возрасте.

Его неослабевающая требовательность, прежде всего, к себе, а затем и к своим коллегам, создавали атмосферу доверительного отношения, опирающуюся на порой изнурительный, скрупулезный и филигранный труд дипломата, ответственного за судьбу своего государства и народа.

Именно этот жизненный принцип Вахтада Султан-заде стал определяющим и стержневым в четком, бесперебойном, наподобие механизма швейцарских часов, функционировании азербайджанского посольства в Ашхабаде. И результаты не замедлились материализоваться в существенном улучшении динамики азербайджано-туркменских связей во всех сферах межгосударственного сотрудничества двух стран.

Умело, тонко, без видимой показательности и излишнего бравирования Вахтад Султан-заде и его коллеги буквально вкрапляют изумруды сотрудничества в различные области международных отношений, последовательно претворяя в жизнь курс на укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Туркменистаном в соответствии с дальновидным курсом Президента Ильхaма Aлиeва.

Отдавая себе отчёт в том, что именно эти взаимоотношения олицетворяют стабилизирующий фактор для всего прикаспийского пространства от Кавказа и до Центральной Азии, он провёл титаническую работу по максимальной диверсификации двусторонних контактов в экономической, гуманитарной и политической сферах. Его профессиональная имплементация внешнеполитической концепции Президента Азербайджана Ильхaма Aлиeва, направленная на взаимовыгодное сближение с Туркменистаном, не могла не вызвать бурю симпатий среди государственно-политического истэблишмента и в самом Туркменистане.

В Туркменистане он "ЯШУЛИ" (аксакал)

Годы упорного, скрупулезного труда внесли утончённую, изящную гравировку в его дипломатические шедевры, выделили рельефную отточенность великолепного стиля его работы. В сочетании с крайне притягательным личным обаянием, эта феноменальность снискала Вахтаду Султан-заде большой авторитет во всём туркменском обществе. Об этом красноречиво свидетельствует пиетет, проявляемый к нему со стороны Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в глазах которого во время общения с азербайджанским дипломатом на любом уровне, в любом формате и любой степени конфиденциальности светился огонёк искренней любви и почитания славного, по его выражению, "яшули", являющегося синонимом понятия "аксакал". Все это, в свою очередь не может не поднимать авторитет Азербайджанского государства и не вносить свой вклад в совершенствование его внешнеполитической сферы.

Большой вклад Вахтада Султан-заде в создание атмосферы доверия и укрепление взаимоотношений между двумя братскими странами и народами отмечен высочайшей медалью Туркменистана "За любовь к Отечеству", он также имеет награды СССР, ООН, Турции, Тюрксой и др.

В 2015 году Вахтад Султан-заде был назначен послом в Афганистан, с резиденцией в Ашхабаде. Он встречался с президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани, решал актуальные вопросы двусторонних отношений и проблемы региональной безопасности.

Когда историю пишет ее создатель

Опытный дипломат и сегодня продолжает работать, пишет мемуары. Вахтад Султан-заде в соавторстве с Г.Аллахвердиевым дважды издал 6 томов книги "Гeйдap Aлиeв и Восток". Эти действительно уникальные издания были рекомендованы Министерством образования республики в качестве учебного материала. Одновременно, один из этих томов - "Гeйдap Aлиeв и Иран" - был переведён автором на персидский язык и распространён в Иране. Вахтад Султан-заде автор книги "Дипломатия: взгляд изнутри": в этом почти 800-страничном фолианте он подводит некоторые итоги своей более чем полувековой деятельности в этой сфере.

Опираясь на исторические реалии, он разделяет возникновение мировой дипломатии на разные временные отрезки и формы становления в различных частях планеты, затрагивает историю нашей дипломатии, начиная с 1967-го года, даёт свою оценку её достижениям.

Рассказывая и делая критические замечания в сочетании с историей становления самой мировой дипломатии, её роли в реализации связей между государствами с разными социально-экономическими реалиями, автор обогащает память читателя многими деталями профессии дипломата, что напоминает ювелирное изделие в руках искусного мастера.

"С годами я всё больше утверждаюсь во мнении, что успех большой дипломатии зависит не только от успеха большой политики, но и от "маленьких" дипломатических хитростей. И в сегодняшней международной обстановке, в которой оказался Азербайджан после приобретения суверенитета, проблемы мировой политики перестали быть монополией дипломатов, они приобрели всенародный характер. Все это диктует необходимость всесторонне и основательно знакомить общественность нашей республики не только с внешнеполитическими шагами нашего государства, но и с конкретными формами и действиями на международной арене", - отмечает Вахтад Султан-заде.

Описывая историю азербайджанской дипломатии, Вахтад Султан-заде затронул в своей книге кровоточащую рану и боль азербайджанского народа - нагорно-карабахский конфликт. С болью в сердце он переживал события, происходившие в Азербайджане с момента обретения независимости. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, многочисленные жертвы среди мирного населения, миллион беженцев - он говорит об этом с волнением и тревогой, описывая события тех лет, рассказывая, как тяжело было в то время молодому государству проводить в этих условиях свою независимую политику.

"Человек-эпоха"

Высокую оценку деятельности видного азербайджанского дипломата дали многие известные дипломаты, эксперты, писатели. "Вахтад Султан-заде своей профессиональной деятельностью и работой сделал много полезного для того, чтобы прославить Азербайджан, повысить его имидж, увековечить имя Азербайджана", - считает бывший министр иностранных дел Азербайджана, ныне посол АР в Польше Гасан Гасанов. Народный писатель Чингиз Абдуллаев называет Вахтада Султан-заде "человеком-эпохой", "легендарной личностью": "Он, безусловно, относится к тем людям, которые смогли внести эпохальный вклад в развитие нашей дипломатической школы, в развитие наших международных отношений". Известный российский журналист, первый заместитель Генерального директора ТАСС Михаил Гусман высказался лаконично и ёмко: "Горжусь, что у моей Родины есть такие выдающиеся сыны, как вы! Вы, без шуток, герой, хотя, увы, в дипломатии не дают этого звания!"

А это строки из письма генерал-лейтенанта Внутренней службы Республики Беларусь, Чрезвычайного и Полномочного Посла Энвера Бариева: "Вахтад Султан-заде ломает стереотипы. Не встречал человека, одновременно обладающего огромным зарядом энергии и бодрости, сверхлёгкостью и подвижностью, молниеносной быстротой и кинжальной остротой ума, неисправимым оптимизмом и жизнелюбием, бескорыстной добротой и мягкостью ко всем окружающим, любовью к своей стране и большим уважением к другим государствам".

Классик современной азербайджанской дипломатии Вахтад Султанзаде сегодня продолжает делиться своим богатейшим опытом с молодым поколением дипломатов, даёт свои наставления.

"Никто не рождается дипломатом. Дипломат формируется, развивается в процессе работы в сложном и напряжённом рабочем режиме. Основное качество, предъявляемое к дипломату - это при любых обстоятельствах оставаться верным своему государству, отстаивать национальные интересы своего народа. Вне зависимости от занимаемой должности, каждый сотрудник должен уметь вести себя терпеливо и хладнокровно, работать над собой, расширять свое мировоззрение", - так дуайен азербайджанской дипломатии обращается к молодым дипломатам, которым предстоит защищать суверенитет и независимость Азербайджана.

"Мне, как дипломату с более чем полувековым стажем, человеку, воспитанному в духе воинской славы и ратного труда поколений, составивших славу и гордость азербайджанского народа, отрадно видеть, что фундамент всестороннего государственного, экономического и культурного развития республики, заложенный гениальным основателем современной азербайджанской государственности Гeйдapом Aлиeвым, позволяет нынешнему поколению созидателей в лице Президента Республики Ильхaма Aлиeва и Первого вице-президента Мехрибан Aлиeвой возводить мощное, не подверженное никаким внутренним и внешним катаклизмам здание общественно-политического, экономического воплощения вековых чаяний предыдущих поколений.

Да, сегодня поколение, к которому я имею честь принадлежать, гордо передаёт следующему поколению гербарий наших знаний, который они должны бережно хранить, дабы приумножить их! Но пусть молодое поколение, которому предстоит решать сложные, а порой и противоречивые проблемы национального государственного развития, всегда помнят, что Великие, как изрек известный русский писатель современности, теолог, Борис Кригер, зачастую строят своё величие на усилиях предков!", - пишет В.Султан-заде.

Люди, отдавшие себя служению своей стране, своему народу, всегда остаются востребованы. Они и делают своё время таким, каким мы его запоминаем.

И таким человеком, посвятившим себя служению своей Родине, своему народу, является олицетворяющий в себе единство высокого профессионализма и яркого таланта, "аксакал" азербайджанской дипломатии - ВАХТАД СУЛТАН-ЗАДЕ.