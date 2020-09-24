Бакинское транспортное агентство о мерах борьбы с пробками

Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает работу с целью уменьшения плотности автомобильного движения в столице.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, в рамках таких мероприятий, в частности, на столичных перекрестках наносится желтая сеточная разметка.

"Такая разметка нанесена в Баку уже на 26 перекрестках. К концу года планируется провести аналогичную работу еще на 14 перекрестках", - сказал Агаев.

Отметим, что жёлтая разметка обозначит участок перекрёстка, на который водителям запрещено выезжать в случае образования затора. То есть, водители должны рассчитать движение таким образом, чтобы проехать этот участок до красного сигнала светофора. Нарушение этого требования влечет за собой административную ответственность.