В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 144 семей шехидов и участников войны

В период с 19 по 25 апреля были улучшены жилищные условия еще 144 семей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

За этот период Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 12 семей шехидов и участников войны. Кроме того, погашены задолженности 55 семей шехидов.

Как отмечается, также будет проведена работа по улучшению жилищных условий 29 человек, оплате медицинских расходов 46 человек и погашению задолженностей пяти человек.