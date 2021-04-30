https://news.day.az/society/1338673.html В Гяндже началось строительство мемориального комплекса памяти шехидов - ФОТО
В Гяндже началось строительство мемориального комплекса памяти шехидов - ФОТО
В Гяндже началось строительство мемориального комплекса памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, мемориальный комплекс будет содержать фотографии наших шехидов, погибших в ходе I Карабахской войны и 44-дневной Отечественной войны, а также мирных жителей, погибших в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении.
Автором мемориального комплекса является заслуженный художник Шариф Шарифов.
Отметим, что планируется завершить строительство комплекса за несколько месяцев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре