В Гяндже началось строительство мемориального комплекса памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, мемориальный комплекс будет содержать фотографии наших шехидов, погибших в ходе I Карабахской войны и 44-дневной Отечественной войны, а также мирных жителей, погибших в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении.

Автором мемориального комплекса является заслуженный художник Шариф Шарифов.

Отметим, что планируется завершить строительство комплекса за несколько месяцев.