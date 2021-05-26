https://news.day.az/society/1346382.html В Азербайджане минимум 80% работников должны иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета - Кабмин
В Азербайджане минимум 80% работников должны иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета - Кабмин
С 1 июля 2021 года минимум 80% работников сферы труда и услуг должны будут иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета против COVID-19.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Отметим, что в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.
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