https://news.day.az/society/1352669.html В Баку изменены маршруты некоторых автобусов - ИЗ-ЗА ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА
В Баку изменены маршруты некоторых автобусов - ИЗ-ЗА ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА
В Баку с 16 июня будут временно изменены маршруты семи пригородных автобусов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В сообщении отмечается, что маршрут автобуса №101 будет продлен до пляжа поселка Тюркан, №107 - до пляжа поселка Бузовна, №146 - до пляжа поселка Шувелан, №179 - до пляжа поселка Пиршаги, №180 - до пляжа поселка Зиря, №182 - до пляжа поселка Мардакян, №189 - до пляжа "Лахидж Баглары" поселка Нардаран.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре