В Баку изменены маршруты некоторых автобусов

В Баку с 16 июня будут временно изменены маршруты семи пригородных автобусов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В сообщении отмечается, что маршрут автобуса №101 будет продлен до пляжа поселка Тюркан, №107 - до пляжа поселка Бузовна, №146 - до пляжа поселка Шувелан, №179 - до пляжа поселка Пиршаги, №180 - до пляжа поселка Зиря, №182 - до пляжа поселка Мардакян, №189 - до пляжа "Лахидж Баглары" поселка Нардаран.