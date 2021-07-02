Военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет предоставлен статус шехидов

Военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет предоставлен статус шехида.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

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