https://news.day.az/society/1358111.html Военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет предоставлен статус шехидов - ОФИЦИАЛЬНО
Военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет предоставлен статус шехидов - ОФИЦИАЛЬНО
Военнослужащим, погибшим в ДТП в Лачине, будет предоставлен статус шехида.
Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
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