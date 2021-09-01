В общественных местах вновь задержаны больные коронавирусом

31 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявили и задержали в общественных местах 4 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время следствие продолжается.