https://news.day.az/society/1375042.html В общественных местах вновь задержаны больные коронавирусом
В общественных местах вновь задержаны больные коронавирусом
31 августа сотрудники органов внутренних дел на территории республики выявили и задержали в общественных местах 4 активных больных коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время следствие продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре