Где в Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом

Обнародована последняя статистика заболеваемости коронавирусом в Азербайджане, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az.

Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане фиксируется в Баку, на долю которого приходится 49,9 процента граждан, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Далее следуют Абшеронский район - 13,7 процента, Аранская зона - 13,6 процента, Гянджа-Газахская - 8,1 процента, Шеки-Загатальская - 3,8 процента, Губа-Хачмазская - 3,8 процента, Лянкяранский район - 2,6 процента, Горный Ширван - 2,2 процента, Верхний Карабах - 1,7 процента.

Отметим, что на 13 декабря в Азербайджане выявлено 604 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 577 135 человек вылечились, 8 104 - скончались, число активных больных составляет 19 759.