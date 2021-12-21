БВШН отметила свой 10-летний юбилей

21 декабря в кампусе Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялось торжественное юбилейное мероприятие по случаю 10-летия со дня основания БВШН. Юбилейное мероприятие началось с поминовения мучеников, отдавших свои жизни за освобождение наших земель, и звучания Государственного гимна. Затем был показан видеоролик под названием "БВШН-10 лет", в котором было озвучено мнение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о Бакинской высшей школе нефти, высказанное им на открытии кампуса БВШН 1 мая 2017 года.

Открывая мероприятие, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал: "Выпускники нашего университета, который готовит инженеров на основе современных учебных программ и технологий обучения, вносят свой вклад в развитие экономики и промышленности страны, работая в компаниях SOCAR, различных промышленных предприятиях и транснациональных компаниях. Они продолжают учиться в престижных университетах мира, достойно представляют Азербайджан в крупных компаниях. Я с гордостью могу сказать, что Бакинская высшая школа нефти развивалась как инновационное учебное заведение, оснащенное новейшими технологиями и профессиональным преподавательским составом. Вуз поднялся на лидирующие позиции в рейтинге высших учебных заведений Азербайджана и занимает первое место в республике по среднему проходному баллу".

Выступивший на мероприятии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев обратился к студентам БВШН: "Сегодня, на этой торжественной юбилейной церемонии, мы можем с уверенностью сказать, что Бакинская высшая школа нефти уже признана самым передовым высшим учебным заведением в своей области в нашей стране. Не сомневаюсь, что среди вас много будущих руководителей нашей компании, нашей славной нефтяной отрасли. Под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева нам удалось превратить SOCAR из местной нефтяной компании в транснациональную энергетическую компанию. Сейчас перед вами раскрылись более широкие горизонты. Я надеюсь, что вы продолжите достигать новых успехов в образовании и карьере, пойдете дальше нынешнего поколения азербайджанских нефтяников и добьетесь больших успехов.

Распоряжением президента SOCAR Ровнага Абдуллаева от 20 декабря 2021 года ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН Сиявуш Азаков были награждены нагрудным знаком "Почетный нефтяник" SOCAR. Профессор Фуад Велиев и доцент Ханум Джафарова кафедры нефтегазовой инженерии были награждены "Почетным грамотой" SOCAR. Награды им вручил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Выступая на мероприятии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев пожелал успехов Бакинской высшей школе нефти, отметив, что за короткий 10 летний срок БВШН добилась больших успехов, а также успешно сотрудничала с Министерством экологии и природные ресурсов в этот период.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов высоко оценил деятельность Бакинской высшей школы нефти, поздравил собравшихся с 10-летним юбилеем и подчеркнул готовность министерства к сотрудничеству с БВШН.

Приветствуя участников церемонии, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов дал высокую оценку вузу, подчеркнув, что БВШН соответствует всем требованиям современного высшего учебного заведения. Он отметил, что университет дает образование по важным для будущего страны специальностям, и что страна может гордиться наличием в ней такого учебного заведения.

Гулдана Хидаятли, одна из успешных выпускников Бакинской высшей школы нефти, руководитель отдела обеспечения качества БВШН, одна из победителей конкурса "Возвышение", и Рафаэль Абдуллаев, работавший над проектом по модернизации НПЗ Гейдара Алиева SOCAR, поделились свои воспоминания о студенческой жизни.

По завершении церемонии было оглашено обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 10-летия Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

1 мая 2017 года Президент Ильхам Алиев открыл кампус Бакинской высшей школы нефти SOCAR - единственного технического университета Азербайджана, проводящего обучение полностью на английском языке. В год проведения первого приема студентов БВШН заняла лидирующее место среди 51 вуза в рейтинговой таблице, составленной Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). В настоящее время БВШН проводит обучение на степень бакалавра по специальностям: "Нефтегазовая инженерия", "Химическая инженерия", "Инженерия по автоматизации процессов", "Информационная безопасность", "Компьютерная инженерия", "Мастер делового администрирования" (MBA), а также на степень магистра по специальностям: "Нефтегазовая инженерия", "Химическая инженерия", "Инженерия по автоматизации процессов", "Мастер делового администрирования" (MBA). В вузе также проводится обучение по программе докторантуры. Кроме этого, БВШН проводит обучение для желающих получить повторное высшее образование по специальности "Нефтегазовая инженерия". Средний балл при поступлении в Бакинскую высшую школу нефти составляет 650 и выше, что является самым высоким показателем в Азербайджане. 33 из 102 студентов, удостоенных Президентской стипендии в 2021/2022 учебном году по стране, являются студентами БВШН. Это рекордный показатель в истории азербайджанского образования. В настоящее время количество Президентских стипендиатов в вузе достигло 205 человек.