https://news.day.az/society/1418668.html В Азербайджане продлен карантинный режим - ДАТА
В Азербайджане продлен карантинный режим - ДАТА
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 марта 2022 года.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров, подписанном премьер-министром Али Асадовым.
С целью пресечения распространения коронавирусной инфекции особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 марта 2022 года, говорится в постановлении.
Отметим, что ранее особый карантинный режим в Азербайджане был продлен до 1 января 2022 года.
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