В рамках инициативы COVAX обеспечена поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан

Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) осуществляет закупку вакцин в соответствии с требованиями, установленными соответствующими органами страны. В 2021 году была обеспечена поставка в Азербайджан вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer и AstraZeneca/Vahzevria в соответствии с рекомендациями, предоставленными в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщило Госагентство по ОМС в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в 2021 году в Азербайджан было поставлено 16 937 790 доз вакцин согласно утвержденным контрактам.