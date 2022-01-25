https://news.day.az/society/1429819.html В рамках инициативы COVAX обеспечена поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан
В рамках инициативы COVAX обеспечена поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан
Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) осуществляет закупку вакцин в соответствии с требованиями, установленными соответствующими органами страны. В 2021 году была обеспечена поставка в Азербайджан вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer и AstraZeneca/Vahzevria в соответствии с рекомендациями, предоставленными в рамках инициативы COVAX.
Об этом сообщило Госагентство по ОМС в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
В сообщении отмечается, что в 2021 году в Азербайджан было поставлено 16 937 790 доз вакцин согласно утвержденным контрактам.
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