Состоялось открытие благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце", организованной Фондом Nargis

На Площади фонтанов в Баку состоялась торжественная церемония открытия благотворительной ярмарки "Soyuq Əllər, İsti Ürək" (Холодные руки, горячее сердце) 2022-2023, сообщает Day.Az.

В холодный день зимы гостей от мала до велика развлекали ходулисты, жонглёры, персонажи любимых сказок и мультфильмов, аниматоры, музыканты. Благотворительная ярмарка будет функционировать с 11:00 до 23:00 ежедневно до 15 января 2023-го года. Вход на ярмарку свободный.

Ярмарка также известна среди населения как "Зимняя сказка Баку". Причина заключается не только в уникальной новогодней концепции, но и цели проведения ярмарки. Так, "Soyuq Əllər, İsti Ürək" ("Холодные руки, горячее сердце") дарит надежду десяткам семей со всех уголков Азербайджана, которые обращаются в Фонд Nargis. Как и каждый год, финансовая поддержка спонсоров и все средства, собранные от аренды домиков, установленных на ярмарке, расходуются на лечение и операции детям, страдающим различными заболеваниями. Результаты ярмарки и подробный финансовый отчет размещаются на официальном сайте www.nargsifund.com, а также на страницах фонда в социальных сетях. С этого года на каждом большом домике на территории ярмарки установлен специальный QR-код, просканировав который посетители могут подробно ознакомиться с историями детей, операции которым были проведены благодаря ярмаркам прошлых лет.

Официальными партнёрами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО "Azərişıq", "Bakı Abadlıq Xidməti", Государственное рекламное агенство Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", служба безопасности Pasha Holding, "Bakı Strafor Kəsim", "CinemaPlus" и "Brand Media". Благотворительная ярмарка проводится при поддержке компаний-спонсоров "Pasha Holding", "Azercell", "Coca-Cola", Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, "Visa", ЗАО "AzerGold", "ASCO", "Azərçay", "Coffee'Njoy", "Shokki Mokki", "Crystalex", "Ozmo", "Biscolata", "XırtaXırt", "Vyana Şokolad Evi".

Ярмарка 2022-2023 отличается от прошлогодних различными нововведениями. В 2022-м году фонд и журнал "Nargis" отмечают своё десятилетие. В связи с этим гостей ждут многочисленные сюрпризы, мероприятия и тематические дни. Ярмарка состоит из 64 больших и 20 маленьких домиков, 3 двухэтажных ресторанов, различных конструкций и тематических зон. На ярмарке посетители могут приобрести эксклюзивные сувениры, подарки, попробовать уникальные блюда Востока и Запада по приемлемой цене, посетить тематические зоны, согреться горячими напитками в холодные зимние дни, поиграть в различные игры, снять уникальные фотографии и погрузиться в настоящую атмосферу Нового года вместе с любимыми. Впервые на ярмарке функционируют "комната страха" и 4D-кинотеатр. В разных локациях на территории ярмарки гости могут встретить "непослушых эльфов". Данная концепция была вдохновлена книгой американской писательницы Кэрол Эберсолд и ее дочери Чанды Белл "Эльф на полке: рождественские традиции". Эта история была написана в 2005-м году и вскоре покорила весь мир.

Напомним, что фонд "Nargis" был основан в 2012-м году главным редактором журнала Nargis Ульвиёй Махмуд. С 2013-го года фонд ежегодно проводит благотворительную ярмарку "Soyuq Əllər, İsti Ürək" на Площади фонтанов. Благодаря ссудам, собранным на ярмарке, дети из разных уголков Азербайджана, страдающие от различных тяжелых заболеваний, вновь обретают здоровье. Ежегодно дети из интернатов, детских домов, приютов и учреждений социального обслуживания становятся особыми гостями ярмарки.

Дорогие жители и гости Баку, приглашаем вас прийти на ярмарку и окунуться в волшебную атмосферу Нового года!