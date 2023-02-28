https://news.day.az/society/1542253.html Названы нерабочие дни в марте
Названы нерабочие дни в марте
В Азербайджане в связи с праздниками в марте 10 дней будут нерабочими.
Как передает Day.Az , 8 марта отмечается Международный женский день, это нерабочий день.
Согласно соответствующему постановлению, утвержденному Кабинетом министров, 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2023 года отмечается праздник Новруз.
В 2023 году 18, 19 и 25, 26 марта выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, в этом году в связи с праздником Новруз нерабочими будут 9 дней подряд.
Другими словами, в марте в связи с праздниками 10 дней будут нерабочими.
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