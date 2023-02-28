Названы нерабочие дни в марте

В Азербайджане в связи с праздниками в марте 10 дней будут нерабочими.

Как передает Day.Az , 8 марта отмечается Международный женский день, это нерабочий день.

Согласно соответствующему постановлению, утвержденному Кабинетом министров, 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2023 года отмечается праздник Новруз.

В 2023 году 18, 19 и 25, 26 марта выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, в этом году в связи с праздником Новруз нерабочими будут 9 дней подряд.

Другими словами, в марте в связи с праздниками 10 дней будут нерабочими.