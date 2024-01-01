Землетрясение в Азербайджане

В Агдашском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, в 10:35 по местному времени в Агдашском районе, в 23 км к юго-востоку от станции Мингячевир, произошло землетрясение.

Землетрясение не ощущалось.

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