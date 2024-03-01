В марте в Азербайджане 16 дней будут нерабочими, сообщает в пятницу Day.Az.

8 Марта - Международный женский день, а 20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз байрамы.

В соответствии с Трудовым кодексом и соответствующим постановлением Кабинета министров 25 и 26 марта также являются нерабочими днями в 2024 году.

Таким образом, в марте 16 дней будут нерабочими, включая субботы и воскресенья.

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