https://news.day.az/society/1641459.html В марте 16 дней будут нерабочими
В марте 16 дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане 16 дней будут нерабочими, сообщает в пятницу Day.Az.
8 Марта - Международный женский день, а 20, 21, 22, 23, 24 марта - Новруз байрамы.
В соответствии с Трудовым кодексом и соответствующим постановлением Кабинета министров 25 и 26 марта также являются нерабочими днями в 2024 году.
Таким образом, в марте 16 дней будут нерабочими, включая субботы и воскресенья.
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