https://news.day.az/society/1713182.html В 10 населенных пунктах завтра не будет света В некоторых сёлах Джульфинского района Нахчыване временно отключат электричество. Как передает Day.Az, это связано с ремонтными работами на линии электропередачи "Эбракунус". По сообщению, отключения запланированы на 7 декабря с 10:30 до 11:30.
В 10 населенных пунктах завтра не будет света
В некоторых сёлах Джульфинского района в Нахчыване временно отключат электричество.
Как передает Day.Az, это связано с ремонтными работами на линии электропередачи "Эбракунус".
По сообщению, отключения запланированы на 7 декабря с 10:30 до 11:30. Они затронут сёла Эбракунус, Эрезин, Бенениеяр, Гызыладжа, Кырна, Салтаг, Хошкешин, Джамалдын, Лекетаг и Бояхмед.
Эти меры необходимы для улучшения качества электроснабжения в регионе.
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