В 10 населенных пунктах завтра не будет света

В некоторых сёлах Джульфинского района в Нахчыване временно отключат электричество.

Как передает Day.Az, это связано с ремонтными работами на линии электропередачи "Эбракунус".

По сообщению, отключения запланированы на 7 декабря с 10:30 до 11:30. Они затронут сёла Эбракунус, Эрезин, Бенениеяр, Гызыладжа, Кырна, Салтаг, Хошкешин, Джамалдын, Лекетаг и Бояхмед.

Эти меры необходимы для улучшения качества электроснабжения в регионе.