В Азербайджане задержан пьяный водитель автобуса

В Азербайджане задержан водитель автобуса, угрожавший безопасности пассажиров.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

По данным ведомства, сотрудники Дорожно-патрульной службы выявили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Транспортное средство под управлением Мехмана Мамедова, жителя города Гянджа, выполнявшего нерегулярные пассажирские перевозки, было остановлено на стационарном посту 9-го взвода. При проверке документов у водителя, возникли подозрения на употребление алкоголя, что привело к проведению медицинского освидетельствования.

После подтверждения факта употребления алкоголя, в отношении водителя был составлен протокол, и дело было передано в суд. В результате судебного разбирательства Мамедов был подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортом на два года.

Главное управление Государственной дорожной полиции заявило, что будет строго бороться с подобными случаями, угрожающими безопасности участников дорожного движения, и призвало транспортные компании и перевозчиков проявлять большую ответственность в своей деятельности.