https://news.day.az/society/1728861.html В Азербайджан завезут специальные шприцы для борьбы со СПИДом - ФОТО В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом. Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим министерство здравоохранения Азербайджана уже начало соответствующие работы.
В Азербайджан завезут специальные шприцы для борьбы со СПИДом - ФОТО
В Азербайджан будут завезены специальные шприцы для борьбы со СПИДом.
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим министерство здравоохранения Азербайджана уже начало соответствующие работы.
Так, для Республиканского центра борьбы со СПИДом будут закуплены шприцы с "низкой мертвой зоной", которые поставляются среди бенефициаров проекта "снижение вреда" в целях профилактики ВИЧ-инфекции.
Министерство спрогнозировало, что на указанную продукцию будет потрачено 732 тысячи манатов.
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