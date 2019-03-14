Финт Суареса в матче с «Лионом» признан моментом дня в ЛЧ - ВИДЕО
14 марта 2019 14:45 341
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес совершил финт без касания мяча во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте турнира.
Уругваец решил не обрабатывать мяч после паса от партнера, а пропустил его между ног и резко развернулся. Защитник Марсело, игравший против Суареса, не успел сориентироваться и упустил мяч. Этот финт признан моментом дня в Лиге чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Барселоны". Каталонский клуб вышел в четвертьфинал турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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