В Бухаресте (Румыния) 8 апреля стартовал чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az,в первый игровой день в борьбу включились вольные борцы в категориях 57, 65, 70, 79 и 97 кг.

Трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев (65 кг) в 1/8 финала победил армянского спортсмена Вазгена Теваняна со счетом 1:0. В четвертьфинале его соперником станет представитель России Начин Кулар.

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Агагусейн Мустафаев (70 кг) на стадии 1/4 финала разгромил армянина Давида Сафаряна со счетом 12:2.

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Двукратный чемпион Европы Джебраил Гасанов вышел в 1/4, победив представителя Грузии Нику Кентчадзе - 6:5.

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