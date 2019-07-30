Телефонные террористы заявили, что в автомобилях нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса заложены взрывные устройства. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобили футболистов находятся на стоянке терминала аэропорта "Барселона - Эль-Прат". Именно отсюда игроки отправились на отдых, который проведут на Ибице.

Сообщается, что сотрудники аэропорта уже проверили машины. В итоге бомб обнаружено не было, а угроза была названа ложной.

Суарес вернется к тренировкам 31 июля, Месси прибудет в расположение команды не раньше 4 августа.

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