Французский футболист умер в 24 года

Футболист французского клуба "Фуриани Альяни" Жордан Диакисе умер в 24 года. Об этом сообщается в Twitter команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда выразила соболезнования семье спортсмена и назвала случившееся большой утратой для их футбольной семьи. Причина смерти игрока не называется.

Диакисе является воспитанником ПСЖ и в сезоне-2013/14 выступал за вторую команду парижан. Он также играл за несколько швейцарских и хорватских клубов. Футболист провел три матча за молодежную сборную Франции.