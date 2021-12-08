Избран новый президент Федерации бадминтона Азербайджана

8 декабря состоялось внеочередное заседание общего собрания Федерации бадминтона Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на встрече министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

Затем прошли выборы в правление Федерации бадминтона Азербайджана.

Новым президентом федерации по итогам голосования был избран генеральный директор Закрытого акционерного общества "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов, Айнур Самедова и Эмин Магсудов были избраны заместителями председателя Правления, а Рашад Керимов и Мирза Оруджев - его членами.

Принимавшие участие в работе заседании вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и бывший президент Федерации бадминтона Азербайджана Микаил Джаббаров поздравили новое руководство федерации и пожелали ему успехов.