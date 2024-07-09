Соревнования являются ключевым фактором нашего роста.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сказала гимнастка Улькер Хазиева, представительница Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр".

Отметим, что грация стала бронзовой медалисткой 8-й Кубка регионов по художественной гимнастике в возрастной категории "юниорки" (2013 г.р.).

"Соревнования являются ключевым фактором нашего роста. С их помощью мы становимся сильнее и стремимся войти в число лучших гимнастов Азербайджана. Я обязана своим успехом в этих соревнованиях тренеру Айгюль Бабашевой, все организовано на высшем уровне, чтобы мы могли проявить себя. Состязания были очень напряженные и оживленные. Я горжусь тем, что заняла третье место, это является для меня важным шагом на пути к дальнейшему успеху", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

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