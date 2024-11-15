https://news.day.az/sport/1707333.html Скандальная пощечина от Майка Тайсона - ВИДЕО Майк Тайсон и Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие обернулось скандалом. Когда боксеры встретились лицом к лицу, Тайсон дал сопернику пощечину. Присутствующие вмешались и с трудом их успокоили. Джейк пригрозил своему противнику: "Майк зол.
Скандальная пощечина от Майка Тайсона - ВИДЕО
Майк Тайсон и Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие обернулось скандалом.
Когда боксеры встретились лицом к лицу, Тайсон дал сопернику пощечину. Присутствующие вмешались и с трудом их успокоили.
Джейк пригрозил своему противнику: "Майк зол. После его пощечины теперь это все теперь личное. Он должен умереть".
Тайсон был тяжелее на взвешивании. Он весил 103,41 кг, а Пол - 102,96 кг.
Отметим, что бой боксеров состоится 16 ноября.
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