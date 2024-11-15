Скандальная пощечина от Майка Тайсона

Майк Тайсон и Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие обернулось скандалом.

Когда боксеры встретились лицом к лицу, Тайсон дал сопернику пощечину. Присутствующие вмешались и с трудом их успокоили.

Джейк пригрозил своему противнику: "Майк зол. После его пощечины теперь это все теперь личное. Он должен умереть".

Тайсон был тяжелее на взвешивании. Он весил 103,41 кг, а Пол - 102,96 кг.

Отметим, что бой боксеров состоится 16 ноября.