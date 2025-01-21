Майк Тайсон взобрался на плечи Джейка Пола

Множество знаменитостей посетили церемонию инаугурации президента Донадьда Трампа.

Как передает Day.Az, одним из очевидных гостей инаугурации являлся американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, а также блогер Джейк Пол.

В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Джейка Пола, Тайсон забирается на плечи своего 27-летнего бывшего противника под одобрительные возгласы окружающих.