https://news.day.az/sport/1724387.html Майк Тайсон взобрался на плечи Джейка Пола - ВИДЕО Множество знаменитостей посетили церемонию инаугурации президента Донадьда Трампа. Как передает Day.Az, одним из очевидных гостей инаугурации являлся американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, а также блогер Джейк Пол.
Майк Тайсон взобрался на плечи Джейка Пола - ВИДЕО
Множество знаменитостей посетили церемонию инаугурации президента Донадьда Трампа.
Как передает Day.Az, одним из очевидных гостей инаугурации являлся американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, а также блогер Джейк Пол.
В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Джейка Пола, Тайсон забирается на плечи своего 27-летнего бывшего противника под одобрительные возгласы окружающих.
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