Туризм в Европе столкнулся с невиданным хаосом

Британские туристы продолжают страдать в очередях в аэропорту - местные таблоиды пишут, что прибывать в аэропорт отдельные туристы с отчаянья начали за 12 часов до вылета. Первые после ковида пасхальные каникулы обернулись для них кошмаром - все пассажиры "сталкиваются с огромным временем ожидания из-за нехватки персонала", передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Британские соцсети переполнены кадрами из аэропортов, где столпились чудовищные очереди. "Полная бойня", - комментирует один кадры из Хитроу. "Огромные, огромные, огромные" очереди "от одного конца аэропорта до другого". "Опыт, ужасный в обоих направлениях", - заявляют туристы. А прославившийся своим прибытием за 12 часов турист заявил, что думал, что "если приехать рано, не придется иметь дело со всем этим безумием". Отличился, кстати, и аэропорт Дублина - там туристам пришлось стоять в очереди у терминала и в 4 часа утра. Причина - нехватка сотрудников службы безопасности.

Впрочем, самый пострадавший аэропорт Манчестера пока призывает туристов прибывать за три часа. "У нас нет необходимого количества сотрудников. Мы советуем пассажирам прибывать за три часа до вылета. Иногда в ближайшие недели мы ожидаем, что время ожидания в службе безопасности составит до 90 минут. Поэтому мы просим пассажиров прибыть в аэропорт за три часа до прибытия и еще раз проверить, соответствует ли их ручная кладь правилам безопасности, так как любой дополнительный досмотр сумок увеличит время ожидания", - заявил Алекс Нэш, пресс-секретарь аэропорта.

Кроме того, авиакомпании десятками отменяют рейсы - British Airways сократила 84 рейса, а easyJet не менее 38 рейсов только из лондонского Гатвика. Причина - "нехватка персонала, вызванная болезнью". Пострадать могут не меньше 20 тыс. туристов, что усугубляет хаос.

"На суше и на море" ничуть не легче - на дорогах огромные пробки. Паромный оператор P&O, ранее прославившийся массовым увольнением сотрудников, заявил, что приостанавливает все рейсы в Кале до Страстной пятницы. В итоге в Дувре "кошмар и хаос" и власти опасаются "крупных инцидентов". Туристам посоветовали бронировать билеты в других компаниях. Но другой паромный оператор - DFDS сообщил, что никак не могут принять отчаявшихся клиентов P&O. Они достигли пределов вместимости - 40 тыс. туристов уехали только за выходные.

Отменяются также и поезда. Также туристов "радуют" пробками на дорогах, причём в ключевых местах - например, на шоссе близ аэропорта Хитроу - еще и идёт ремонт. Руководство Евротоннеля заявило, что повышенный спрос в начале праздников и сокращение пропускной способности паромов создали "своего рода цунами трафика одновременно". При этом эксперты ожидают ещё одной волны хаоса во время возвращения туристов обратно.