Какие фрукты обязательно нужно есть с косточками
Эксперты в области здорового питания рассказали, в чем польза косточек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, гранат, оливки, виноград и цитрусовые необходимо есть вместе с косточками - это очень полезно для здоровья, утверждают ученые. Косточки содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.
По словам диетологов, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.
Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализуют работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.
Элементы из косточек винограда очень хорошо влияют на кожу - она станет гладкой и эластичной. Можно также есть семена арбуза, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови.
Косточки цитрусовых помогут тем, кого часто беспокоят головные боли. А ещё они прекрасно помогают восстановить тонус организма.
Что касается яблок, то косточки из этих плодов не рекомендуют употреблять. Ученые отмечают, что семена яблок богатые амигдалином, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.
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