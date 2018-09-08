Плутон снова может стать планетой

Причина, по которой Плутон потерял свой статус планеты, недействительна, согласно новому исследованию от Университета Центральной Флориды в Орландо. В 2006 году Международный астрономический союз, группа мировых экспертов в области астрономии, установила определение планеты, по которому она должна "расчищать" свою орбиту или, другими словами, иметь самую большую гравитационную силу на своей орбите.

Поскольку гравитация Нептуна влияет на соседнюю планету Плутон, а Плутон делит свою орбиту с ледяными объектами пояса Койпера, статуса планеты Плутон лишили. Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus, планетолог Филип Метцгер сообщил, что этот стандарт классификации планет не поддерживается исследовательской литературой, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Почему Плутон не планета?

Метцгер пересмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию - от 1802 года - которая использует аргумент очищения орбиты для классификации планеты, основанный на опровергнутых уже рассуждениях.

Он говорит, что спутники, такие как Титан и Европа, считались планетами со времен Галилея.

"По определению МАС фундаментальный объект планетарной науки, планета, определяется на основании концепции, которую никто не использует в своих исследованиях", говорит Метцгер. "И лишает этого статуса вторую по сложности, самую интересную планету нашей Солнечной системы. У нас есть список из более сотни недавних примеров, когда планетологи использовали слово "планета" в нарушение дефиниции МАС, но делали это, потому что это было функционально полезно. Дефиниция МАС небрежная. Она не объясняет, что значит расчищать свою орбиту. Если принять это буквально, не существует планет, потому что ни одна планета не расчищает свою орбиту".

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