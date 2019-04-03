В Баку состоялся полуфинал Телевизионной азербайджанской лиги КВН, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. По итогам игры шесть команд получили возможность побороться за победу в сезоне. Финалистами стали команды "Женский батальон", "Xalxin Uşaqlari", "Сборная БГУ", "Subaylar", "ФизАка" и Azii 19:20.



Перед жюри стояла непростая задача, так как все команды смогли хорошо подготовиться и показать качественное выступление. Член жюри, певица и телеведущая Роза Зергерли отметила большой прогресс каждой команды.



"И меня это очень радует. Все команды работают над собой и развивают свой юмор ", - сказала она.



Остальные члены жюри также не скрывали своей удовлетворенности игрой.



Начальник Главного управления молодежи и спорта Баку Рагиф Аббасов отметил, что в КВН сегодня играет много талантливых ребят. "Для меня вы - команды - большие молодцы и достойны выхода в финал", - сказал он.



В состав жюри также вошли чемпион XX века в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин, актер, ведущий и сценарист Эльджан Расулов, а также руководитель азербайджанского Клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.



Азербайджанская Лига КВН благодарит за поддержку и всестороннюю поддержку Министерство молодежи и спорта, Министерство образования Азербайджана и Главное управление молодежи и спорта Баку.

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