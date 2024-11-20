Кот принес хозяйке выигрышный лотерейный билет

Кот по кличке "Monkey" регулярно возвращается домой с подарками для хозяйки.

Как сообщает Day.Az, кот Monkey, принадлежащий 33-летней жительнице Великобритании по имени Меган Кристиан, на этот раз принес ей выигрыш в лотерею.

Меган Кристиан сняла этот момент на видео и поделилась роликом в TikTok. На кадрах Monkey подбегает к окну, держа в зубах неиспользованный лотерейный билет. Женщина стерла защитное покрытие и обнаружила, что таким случайным образом выиграла 10 фунтов стерлингов. Деньги Кристиан планирует потратить на "что-то приятное".



