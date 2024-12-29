Физики приблизились к разгадке тайн нейтрино
Ученые из Университета Цинциннати опубликовали планы по изучению нейтрино на следующие 10 лет. Эти мельчайшие частицы, которые проникают сквозь все вокруг триллионами каждую секунду, могут дать ответы на фундаментальные вопросы о природе Вселенной. Работа опубликована в журнале Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (JPG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Нейтрино - это самые распространенные частицы, обладающие массой во Вселенной, но их свойства остаются загадкой. Частицы образуются в результате ядерных реакций внутри Солнца, в земной коре, атомных реакторах и даже в лабораторных ускорителях частиц.
Существуют различные типы нейтрино: электронное, мюонное и тау-нейтрино. Одной из главных загадок современной науки при этом является существование так называемых стерильных нейтрино - гипотетической четвертой разновидности, которая взаимодействует только с гравитацией, избегая всех других известных сил.
Чтобы разгадать загадки этих частиц, ученые разработали несколько проектов. Одним из них является строительство крупной нейтринной обсерватории в Японии. Планируется, что она будет завершена к 2027 году.
Еще один проект, известный как эксперимент DUNE, предусматривает установку новых детекторов нейтрино на глубине 1500 метров в бывшей золотодобывающей шахте в Южной Дакоте. Ожидается, что этот проект начнет свою работу в 2029 году.
Кроме того, в планах ученых - развитие лаборатории Fermilab в Америке, где были получены самые точные измерения массы нейтрино на сегодняшний день.
"Почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии, если Большой взрыв должен был создать их в равных количествах? Существуют ли стерильные нейтрино и какую роль они играют в природе? Ответы на эти вопросы могут перевернуть современное понимание физики", - отметил профессор Александр Суза, один из авторов исследования.
Новые проекты по изучению нейтрино приближают нас к пониманию устройства Вселенной и обещают значительные прорывы в этой области уже в 2030-х годах.
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