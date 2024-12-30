Открытки на Новый год 2025: красивые поздравительные картинки

Согласно исследованиям, Новый год считается самым популярным праздником в мире. В праздничные дни проходят развлекательные мероприятия, а в новогоднюю ночь люди спешат поздравить родных и близких лично или по телефону. Один из способов сделать это - отправить яркую открытку с теплым пожеланием.

Какое поздравление добавить к открытке

1. Пусть Новый год подарит радость, оптимизм и надежду на лучшее. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, приятными сюрпризами и светлыми эмоциями. Желаю, чтобы в наступающем году все мечты и планы воплотились в жизнь, а любовь и благополучие согревали душу. С праздником!

2. В Новом году хочется пожелать новых интересных знакомств, приятных впечатлений и незабываемых моментов. Пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, а вечер дарит умиротворение и спокойствие. Желаю вдохновения, сил и энергии для достижения поставленных целей!

3. Поздравляю с Новым годом! В это непростое время хочется пожелать внутренней гармонии, безопасности и спокойствия. Чтобы близкие и родные люди были всегда рядом, и даже после самой темной ночи всегда наступал рассвет!

4. Поздравляю с Новым годом! Проживите его так, как давно мечтали, не бойтесь идти навстречу своей мечте и открывать себя для новых возможностей! Желаю только положительных впечатлений и эмоций!

5. Пусть 2025 год станет для тебя временем позитивных перемен! Проживи эти 365 дней ярко и насыщенно! Стремись к лучшему, люби и наслаждайся жизнью, с Новым годом!

Day.Az со ссылкой на "Лента.ру" публикует подборку таких поздравлений.