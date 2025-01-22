Черные дыры помогут обнаружить инопланетные цивилизации

Ученые предложили новый способ поиска высокоразвитых внеземных цивилизаций, который базируется на использовании энергии черных дыр. Они предположили, что подобные цивилизации могут активно применять черные дыры для получения энергии, и надеются обнаружить процессы, связанные с этим, на расстоянии до 17 тысяч световых лет от нашей планеты. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal (AJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С развитием технологий потребность в энергии возрастает, и традиционных источников энергии становится недостаточно. В связи с этим исследователи уже высказывали предположения о том, что высокоразвитые инопланетные цивилизации могли бы создавать огромные конструкции, известные как сферы Дайсона, чтобы использовать энергию звезд в своих технологиях. Однако новая работа ученых предлагает более эффективный способ получения огромного количества энергии внеземными цивилизациями - использование энергии, выделяемой при поглощении материи черной дырой. Такой процесс может оставлять уникальные следы в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах, которые могут быть обнаружены современными телескопами, такими как ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Исследование базируется на шкале Кардашева, которая классифицирует цивилизации по объему энергии, доступной для использования. Авторы работы предложили модификацию этой шкалы, учитывающую способность цивилизаций исследовать космос за пределами своей планеты. Цивилизации, способные использовать энергию черных дыр, предположительно находятся на более высоком уровне развития. Они могли бы строить высокотехнологичные мегаструктуры вокруг черных дыр, эффективно используя их как энергетические источники.

Ученые считают, что благодаря современным технологиям мы уже сейчас можем искать энергетические следы таких цивилизаций. Телескопы способны зафиксировать аномалии, связанные с искусственным использованием энергии, на расстояниях до 5,4 килопарсек (примерно 17 тысяч световых лет).

Авторы подчеркивают, что их идея требует дальнейшей проверки, но возможности для наблюдений уже существуют. Если следы таких мегаструктур будут обнаружены, это может стать настоящим научным прорывом и первым шагом к установлению контакта с иной цивилизацией.