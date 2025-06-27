Вода обнаружена за пределами Солнечной системы

Астрономам впервые удалось обнаружить воду в системе, похожей на раннюю Солнечную. Команда из Университета Джонса Хопкинса зафиксировала кристаллы водяного льда в протопланетном диске вокруг звезды HD 181327, находящейся в 155 световых годах от Земли. Открытие стало возможным благодаря телескопу "Джеймс Уэбб". Исследование опубликовано в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда HD 181327 - молодая, ей всего 23 миллиона лет. Она окружена остатками вещества, из которых формируются планеты. Именно в этих внешних слоях диска телескоп обнаружил водяной лед - причем в виде "грязных снежков", как в поясе Койпера в нашей Солнечной системе. Ученые уверены: такое распределение воды играет ключевую роль в формировании планет и даже может указывать на механизм доставки влаги на будущие "Земли".

Чем ближе к звезде, тем меньше воды. На границе диска лед составляет около 20 процентов массы, а ближе к центру почти полностью исчезает - вероятно, испаряется под действием ультрафиолета. Возможно, часть влаги скрыта в каменистых телах - будущих планетах.

До этого телескоп Spitzer лишь намекал на наличие воды в этой системе, но только "Джеймс Уэбб" позволил увидеть ее напрямую. Ученые называют открытие важным шагом к пониманию, как вода могла появиться на Земле.