Ученые раскрыли тайну феномена «бабочек в животе»

"Бабочки в животе" - так описывают то самое щекочущее, нервное ощущение перед собеседованием, публичным выступлением или в начале романтических отношений. За поэтичной метафорой скрывается вполне конкретная физиология, рассказали ученые. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это ощущение - часть реакции "бей или беги", в которую вовлечена автономная нервная система. Когда человек воспринимает ситуацию как потенциально опасную - физически или социально, реальную или воображаемую, - сигнал поступает в миндалевидное тело мозга. Если оно распознает угрозу, запускается каскад реакций через гипоталамус.

Надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и норадреналин. Учащается сердцебиение, повышается уровень сахара в крови, усиливается приток крови к мышцам. Организм готовится к действию - к борьбе или бегству.

Пищеварение в этот момент становится второстепенным. Кровоток к желудку и кишечнику уменьшается, замедляется перистальтика - ритмичные сокращения кишечника. Через блуждающий нерв, который соединяет мозг с органами грудной и брюшной полости, изменения в работе желудка передаются обратно в мозг. Именно эта временная "пауза" в привычной активности кишечника, вероятно, и создает ощущение трепета или "порхания".

С научной точки зрения это одно из проявлений так называемой оси "кишечник - мозг" - системы двусторонней связи между нервной системой и пищеварительным трактом. Она участвует не только в регуляции пищеварения, но и в формировании эмоций и реакции на стресс.

Иногда возникает вопрос: могут ли в этом участвовать кишечные микробы? Прямых доказательств того, что именно микробиота вызывает ощущение "бабочек", нет. Микроорганизмы слишком малы, а их изменения происходят постепенно, чтобы объяснить внезапное ощущение тревоги. Однако есть данные, в основном полученные на животных моделях, что микробиота может влиять на стрессовую реакцию. В одном небольшом исследовании у людей диета, богатая пребиотической клетчаткой, ассоциировалась со снижением субъективного уровня стресса, но этих данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Нужно ли вообще что-то делать с "бабочками"? Если это редкая реакция на важное событие, вмешательство может быть и не нужно. Организм сам вернется в норму, когда ситуация закончится.

Помочь может осознанное наблюдение за ощущениями: внимание к дыханию и телесным сигналам позволяет заметить напряжение до того, как оно станет чрезмерным. Иногда полезно изменить саму ситуацию - лучше подготовиться к собеседованию или напомнить себе, почему этот шаг важен.

Если тревога возникает часто и мешает жить, психологи рекомендуют не бороться с ней, а попробовать "снять борьбу" - позволить ощущениям быть, вместо того чтобы пытаться их подавить.