Физик объяснил, как появляются шаровые молнии

Одна из гипотез появления шаровых молний связана с тем, что удар молнии может испарять вещество грунта, после чего образовавшиеся частицы окисляются и некоторое время излучают свет, рассказал "Газете.Ru" старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко, передает Day.Az.

По словам физика, существуют достаточно убедительные свидетельства редкого атмосферного явления, называемого шаровой молнией. Под термином "шаровая молния" объединяются несколько разных процессов и явлений. За некоторыми наблюдениями действительно стоит необычное атмосферное явление, но вопрос о механизме его возникновения и существования остается открытым.

"Большинство сведений о шаровых молниях основано на рассказах очевидцев. Обычно описывается светящийся объект размером от нескольких до десятков сантиметров, возникающий во время грозы или после разряда молнии и существующий от долей секунды до нескольких секунд. Такие наблюдения трудно проверять, ведь за необычный светящийся шар можно принять и кратковременную вспышку, электрическую дугу, отражение света или остаточное изображение на сетчатке глаз. Поэтому отдельное свидетельство, даже подробное, само по себе не является строгим научным доказательством", - заметил физик.

Тем не менее имеются и инструментальные наблюдения. По словам ученого, наиболее известный случай был зарегистрирован в Китае в 2012 году и опубликован в журнале Physical Review Letters в 2014 году.

"После удара обычной молнии в землю исследователи зафиксировали движущийся светящийся объект одновременно видеокамерой и спектрографами. В его спектре присутствовали линии кремния, железа и кальция - элементов, содержащихся в почве. Это наблюдение согласуется с гипотезой о том, что удар молнии может испарять вещество грунта, после чего образовавшиеся частицы окисляются и некоторое время излучают свет. Однако единственная регистрация не позволяет считать данный механизм универсальным объяснением всех сообщений о шаровых молниях", - рассказал Зенченко.

По его словам, были предложены и другие объяснения явления: плазменное образование, поддерживаемое внешним электрическим или электромагнитным полем, микроволновое излучение, захваченное внутри плазменной оболочки, горящий аэрозоль из наночасти, коронные и поверхностные разряды.

"В лабораторных условиях удавалось получать светящиеся плазменные и аэрозольные образования, внешне напоминающие шаровые молнии. Но ни один эксперимент пока не воспроизвел в контролируемых условиях всю совокупность приписываемых шаровым молниям свойств и не доказал, что именно такой процесс происходит в атмосфере. Под термином "шаровая молния" объединяются несколько разных процессов и явлений, но вопрос о механизме его возникновения и существования остается открытым", - заключил физик.