В Амстердаме представили "капсулу для самоубийств"
На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую "капсулу для самоубийств". Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Устройство под названием Sarco разработали в Нидерландах. Оно получило футуристический дизайн, напоминающий о космических полетах будущего. Отмечается, что создателями изобретения стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, в течение многих лет выступавший за легализацию эвтаназии.
Будка позволит всем желающим уйти из жизни безболезненно, отмечают создатели.
"Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут", - объяснил Ничке.
На выставке был продемонстрирован только макет устройства, однако пользователи смогли "протестировать" капсулу, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри. Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.
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