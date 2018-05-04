Кипр вернул Каиру 14 древних артефактов, похищенных из Египта
Кипр вернул Каиру 14 древних артефактов, похищенных из Египта в 1980-е годы. Об этом объявило во вторник египетское министерство по делам древностей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации ведомства, экспонаты были украдены и незаконно вывезены из страны на территорию Кипра. Позднее их изъяли в Никосии кипрские власти.
В числе вновь обретенных Египтом памятников древности - алебастровая ваза с именем Рамзеса II, а также фигурки ушебти, которые в Древнем Египте традиционно клали в могилу умершему: считалось, что в загробной жизни они выполняли за него различные работы. Кроме того, на родину вернулись выполненные из различных материалов амулеты с изображением богинь Исиды и Сехмет, а также покровительницы охотников и воинов Нейт.
Процесс репатриации артефактов из Кипра в Египет после 30-летнего отсутствия занял около года.
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