ПВО Саудовской Аравии отразили ракетный обстрел со стороны Йемена

Саудовские средства противовоздушной обороны сбили в среду над Эр-Риядом несколько баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, в столице королевства слышна серия взрывов. Еще один снаряд, выпущенный из Йемена по южной провинции Джизан, также был сбит ПВО королевства.

В свою очередь мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердило запуск двух баллистических ракет типа "Бадр-1" по объектам ПВО в Джизане. Об обстреле саудовской столицы хуситы не заявляли.

За минувший месяц хуситы значительно увеличили количество ударов баллистическими ракетами по королевству. Целями обстрелом становятся как южные саудовские провинции на границе с Йеменом, так и столица. В общей сложности, по заявлению Эр-Рияда, за время конфликта было перехвачено свыше 100 ракет мятежников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за первые 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс/ мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн угрожает массовый голод.

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