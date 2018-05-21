Смертельный прыжок парашютистов в Татарстане запечатлен на камеры - ВИДЕО

Следователи изучают видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов, говорится в сообщении Следственного комитета. Опрашиваются очевидцы происшествия и руководители аэроклуба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее сообщалось, что по факту гибели парашютистов проводится проверка.

Трагедия произошла в авиаклубе Мензелинского района. Два парашютиста получили травмы во время жесткого приземления. По предварительной версии, спортсмены выполняли падение с 4 тысяч метров до 1,6 тысячи, после чего стали раскрывать парашюты. Предполагается, что в этот момент один из них влетел в раскрывшийся парашют другого. От удара оба потеряли сознание и спускались на запасном парашюте.

В результате полученных травм один парашютист скончался в машине медиков, второй - в больнице. У каждого из них на счету было не менее 600 прыжков.

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