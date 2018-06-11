США ввели новые санкции против России

Минфин США ввел новые санкции против России. Обновленные списки опубликованы на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В санкционный список были внесены трое россиян, три российские компании: Digital Security, "Дайвтехносервис", ФГУП "НИИ "Квант"".

Уточняется, что санкции были введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.