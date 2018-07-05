В администрации США назвали возможные темы разговора Путина и Трампа

Вопросы стратегической стабильности, в том числе контроль вооружений, войдут в повестку предстоящего саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации США, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я предполагаю, что весь спектр "вопросов стратегической стабильности", что по сути является красивым названием различных форм контроля вооружений, будет иметь важное место в повестке (саммита Трампа и Путина - ред.)", - сказал представитель Белого дома на специальном брифинге в связи с предстоящей поездкой Трампа в Европу.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.