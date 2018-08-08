Взорвавшийся ноутбук стал причиной пожара - ВИДЕО

История Стива Паффета, бизнесмена из Летчворта (Хартфордшир, Англия), может послужить хорошим уроком всем, кто любит без присмотра оставлять свои гаджеты на зарядке, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина оставил свой ноутбук в офисе на ночь. В какой-то момент заряжавшийся аппарат взорвался и стал причиной пожара. Мобильный телефон Стива подсоединён к офисной сигнализации, так что он проснулся и помчался на работу, не забыв вызвать пожарных.

К счастью, возгорание обошлось без жертв, вот только много имущества и документов было уничтожено огнём, да и само здание теперь требует ремонта. Стив сетует на то, что из-за собственной беспечности ему придётся на некоторое время приостановить бизнес, пока офис не будет приведён в порядок.

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