Аэропорт Амстердама прекратил авиасообщение

Международный аэропорт Амстердама Схипхол временно прекратил авиасообщение из-за возникшей проблемы в системе контроля воздушного трафика. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство ANP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема возникла около 13.00 по местному времени. На сайте аэропорта в настоящее время отображается только два прибывающих рейса.

В самом аэропорту Амстердама сообщили, что авиасообщение в настоящее время медленно возобновляется. О точной причине сбоя не сообщается.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook