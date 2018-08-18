Грузин установил рекорд, собрав шесть кубиков Рубика под водой на одном дыхании - ВИДЕО
18 августа 2018 09:29 161
В Грузии молодой человек установил рекорд по скорости сборки кубиков Рубика под водой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы собрать в единой цветовой гамме шесть кубиков.
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