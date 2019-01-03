В Тихом океане загорелось японское судно, есть жертвы

Четверо матросов погибли и один пропал без вести в результате пожара на судне-автомобилевозе в Тихом океане, которое продолжает гореть и легло в дрейф. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает бюллетень Seatrade Maritime News.

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы, следовавшее из Японии на Гавайские острова, загорелось 1 января в двух тысячах миль (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху. Экипаж почти 200-метрового судна состоял из 21 матроса.

К месту бедствия направились пять коммерческих судов и самолет береговой охраны США, которые смогли спасти 16 членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить еще четверых моряков, которые не реагировали на сигналы и, вероятнее всего, погибли. Еще один человек остается пропавшим без вести. Американские морские пограничники сообщили, что прекратили его поиски.

Само судно, покинутое экипажем, продолжает гореть и легло в дрейф.

Японский собственник судна арендовал несколько буксиров, которые через несколько дней прибудут в район инцидента, чтобы забрать тела четверых моряков.